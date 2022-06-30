Уровень смертности от онкологии сократился в Нижегородской области

Уровень смертности от новообразований снизился на 3,3% в Нижегородской области в сравнении с показателями прошлого года. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин на сегодняшнем заседании Законодательного собрания.

По словам губернатора, одним из ключевых элементов развития системы онкологической помощи является создание центров амбулаторной онкологической помощи. Сейчас в Нижегородской области уже работают семь таких ЦАОПов. Новые центры были открыты в Кстове и Выксе в 2021 году. К слову, второе ключевое направление работы системы здравоохранения региона – это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

– В 2021 году проведено 8,5 тысячи высокотехнологичных операций на сердце и сосудах, из них 2,2 тысячи – за счёт бюджетных средств, – добавил Глеб Никитин.

Также глава региона отметил, что почти 120 единиц оборудования на 264 миллиона рублей поставлено в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко с целью переоснащения регионального сосудистого центра.

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о том, что вот уже семь недель подряд уровень смертности в регионе держится ниже показателей допандемийного 2019 года. В связи с этим министр призвал нижегородцев и дальше бережно относиться к своему здоровью.