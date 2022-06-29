Педагоги нижегородских школ пройдут специальное обучение по созданию и развитию школьных театров. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Так, Нижегородский институт развития образования (НИРО) и Нижегородский академический театр кукол подписали соглашение о сотрудничестве. Как рассказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, задача создания школьных театров поставлена министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Планируется, что до 2024 года свой театр появится в каждой российской школе.

- В целях реализации данной инициативы Минпросвещения внедряет систему наставничества, когда профессиональные театры берут шефство над школьными театрами, сопровождают детей на каждом этапе, от задумки до реализации. Сотрудничество с Нижегородским академическим театром кукол станет частью большой общей работы по созданию школьных театров, – уточнила Ольга Петрова.

Ранее сообщалось, что финансирование нацпроекта "Культура" в Нижегородской области возрастёт в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом и составит почти 400 миллионов рублей.

– Это позволит модернизировать шесть модельных библиотек, создать два виртуальных концертных зала, капитально отремонтировать пять сельских домов культуры и 10 детских школ искусств в Нижегородской области, – перечислил Глеб Никитин.

Отмечено, что 264,6 миллиона рублей от общего объёма финансирования поступили из федерального бюджета, 113,1 миллиона рублей – из областного и 20,9 миллиона рублей – из местных бюджетов.

Благодаря этим средствам в 2022 году получить музыкальные инструменты и оборудование смогут Арзамасский музыкальный колледж, 16 детских школ искусств и хоровой колледж имени Л.К. Сивухина. Более того, в регион впервые поступят два передвижных автоклуба.

В том числе нацпроект впервые предусматривает ремонт муниципальных музеев с 2022 года.