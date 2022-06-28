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Общество28 июня 2022 15:15

С 1 июля нижегородцы смогут вызвать врача на дом через портал госуслуг

Новая опция будет действовать на территории всей Нижегородской области
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

С 1 июля жители Нижегородской области смогут вызвать врача на дом через портал госуслуг или соответствующее мобильное приложение. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

- Новый функционал на портале технически уже реализован, - отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Сейчас на портале проводится тестирование и отладка режимов работы. Уже с 1 июля система будет запущена на весь регион.

Чтобы вызвать врача на дом через портал, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. В этом случае достаточно войти в личный кабинет, перейти в раздел «здоровье» и выбрать пункт «Записаться к врачу». Тип заявки – «Вызов врача на дом».

Вслед за этим нужно будет ввести данные пациента - дату рождения, номер полиса, номер СНИЛС. Также необходимо указать адрес, по которому должен прийти врач, независимо от от места официальной регистрации пациента. В этом случае придет врач из той поликлиники, которая обслуживает указанный район.

Если заявка оформлена утром, то врач придет в этот же день. Если же вы оставили заявку во второй половине дня, то врача следует ждать на следующее утро.

Кстати, оформить заявку можно не только для себя, но и для ребенка или пожилого родственника.