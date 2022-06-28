Дело о сносе дома Рычковой в Нижнем Новгороде будет решаться в суде

Вопрос о восстановлении дома «мещанки Пелагеи Рычковой» на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде будет решаться в суде. С соответствующим иском к собственнику дома обратилось управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Снос здания повлек за собой утрату историко-культурной самобытности квартала в границах улиц Ковалихинской и Семашко, - говорится в заявлении. - В связи с этим исковое заявление содержит требование о воссоздании собственником снесенного здания в соответствии с техническим паспортом БТИ и обмерными чертежами.

Напомним, этот дом был построен еще в 839 году архитектором Георгом Кизеветтером и считался одним из старейших деревянных домов в Нижнем Новгороде. Также он был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.