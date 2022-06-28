150 миллионов рублей направят на 500-летие Васильсурска

150 миллионов рублей планируется направить на празднование 500-летие поселка Васильсурск в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе своего визита в Воротынский округ.

- Принято решение о создании оргкомитета, в который войдут жители, представители местной администрации, правительства региона. Возглавит его мой заместитель Андрей Гнеушев, - отметил Глеб Никитин.

Глава региона отметил особую роль людей, проживающих в поселке. Все они очень любят свою малую родину и искренне болеют за нее душой. Поражает и то, какую роль сыграл поселок в истории страны.

- Просто невероятно, сколько исторических личностей посетило Васильсурск, какое огромное значение он играл в истории, - восхитился Глеб Никитин.