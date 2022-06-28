Налог на имущество гостиниц и зоопарков в Нижнем Новгороде могут снизить до 1%. Соответствующий законопроект внес в региональное Законодательное собрание губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Законопроект предполагает пониженную ставку налога на имущество в размере 1% для гостиниц, парков, зоопарков и других организаций, - говорится в сообщении. – Появление такой льготы предусмотрено в плане поддержки региональной экономики.

Данная льгота должна будет действовать в течение всего 2022 года. В случае одобрения регионального парламента она продлится до 31 декабря 2022 года.

- Сейчас важно не только поддержать бизнес, но и сохранить рабочие места, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Налоговую льготу смогут получить те организации, которые сохранили свой рабочий коллектив с начала года как минимум на 90 процентов.

К слову, за прошедшие два года на стимулирование экономики региона и поддержку бизнеса в Нижегородской области было направлено свыше 100 миллиардов рублей. В первую очередь, поддержку получили те секторы экономики, которые пострадали от пандемии сильнее всего. Благодаря этому по итогам прошлого года ВРП не только не снизился, а вырос на 6,5%.