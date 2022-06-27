32 новых автобуса поступят в Нижний Новгород для маршрута А-90

32 новых автобуса ЛИАЗ поступят в Нижний Новгород для маршрута А-90 "ЗКПД-4 – Микрорайон Верхние Печёры". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отмечено, что правительство региона направило заявку на обновление подвижного состава наземного общественного транспорта в Минтранс РФ в рамках федпроекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

В результате заявка на приобретение 32 ЛИАЗов на условиях льготного лизинга была одобрена.

– Перед региональным Минтрансом поставлена задача – системно обновлять подвижной состав на наиболее востребованных направлениях. Маршрут А-90 – один из самых популярных и протяжённых в городе, поэтому было принято решение обновить подвижной состав именно на нём, – пояснил Глеб Никитин.

Он также отметил, что новые автобусы поступят в Нижний Новгород до конца этого года.