18% составляет коллективный иммунитет Нижегородской области

Коллективный иммунитет Нижегородской области на данный момент составляет 18%, согласно последним данным от 24 июня. В регионе привились уже свыше 1,9 миллиона человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, 55 нижегородцев заразились коронавирусом за последние сутки. Также известно, что 9 человек госпитализировали. Общее число переболевших на сегодня составило 423 550 жителей региона.

В то же время 124 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от болезни полностью излечились 411 091 житель региона.

Кроме того, общее число жертв вируса в регионе по-прежнему составляет 11 565 человек. За последние сутки смертей вследствие коронавируса не зарегистрировано.