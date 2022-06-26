Давид Мелик-Гусейнов ответит на вопросы нижегородцев в ходе личного приема 12 июля

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов проведет личный прием граждан. Он состоится с 15:00 до 18:00 12 июля. Запись на встречу прекратится за пять рабочих дней до даты его проведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прием пройдет в здании №2 по улице Костина в Нижнем Новгороде, рекомендуемая продолжительность встречи с одним человеком - 15-20 минут. В ходе мероприятия не стоит забывать про соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в частности про маски и социальную дистанцию.

Задать вопросы Давиду Мелик-Гусейнову можно будет по различным направлениям. Например, о совершенствовании мер социальной поддержки семьи, развитии социального жилищного строительства или о профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, если их вопрос не решили на местном уровне и требуется личное вмешательство.

Все желающие записаться на прием могут обратиться по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39.

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