Дни профориентации для несовершеннолетних пройдут в Нижегородской области 27 июня

Дни профессиональной ориентации для несовершеннолетних пройдут в Нижегородской области 27 июня в центрах занятости населения. Об этом информирует региональное управление по труду и занятости населения.

Так, открытый отбор персонала для выпускников ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж» пройдет с10:00 до 12:00. Еще одно мероприятие для несовершеннолетних пройдет 1 июля в павловском центре занятости населения с 10:00 до 12:00.

Карьерные консультанты познакомят соискателей с представителями работодателей, которые расскажут о вакансиях предприятий, их специфике, о том, каким они видят своего потенциального работника и какие предлагают условия и уровень заработной платы.

Всем гостям мероприятий подробно расскажут об услугах центров занятости, а также помогут выбрать подходящие им направления профессиональной деятельности.

Кроме того, жители Нижегородской области смогут получить рекомендации по оптимальным видам занятости, профессий и специальностей с учетом их возможностей и потребностей и узнают о нынешнем положении на рынке труда.

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