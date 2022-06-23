Объявлена программа фестиваля «Гастрономическая Рождественская» в Нижнем Новгороде на 25 июня

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» вновь пройдет в Нижнем Новгороде. В субботу, 25 июня, с 12:00 до 23:00 горожане смогут провести время на уютных летних верандах, попробовать специальные сеты и позиции в меню, а также поучаствовать в мастер-классах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также ожидаются лекции, экскурсии и музыкальная программа. Поучаствовать может любой желающий, вход свободный.

Программа гастрофестиваля включает в себя 17 заведений, расположенных на улице Рождественской. Так, ожидается дегустация авторских освежающих домашних лимонадов, лекция о процессах приготовления и истории основания пивоварни, выставка-продажа конкурсных работ нижегородского фотографа Алексея Парамонова и многое другое.

Также на улице Рождественской будут работать шесть фудтраков, гриль-бар «Горячо», корнеры с фермерскими и ремесленными товарами, едой и напитками.

- На площади Маркина будет организовано дежурство штаба безопасности, куда можно будет обратиться за помощью в экстренных ситуациях, - уточнили организаторы.

Кстати, 25 июня по Рождественской будет курсировать уникальный трамвай 1938 года выпуска. Известно, что ретро-трамвайчик выйдет на линию в 12:00, 15:00 и 18:00 с площади Маркина. Прокатиться на нем нижегородцы и гости города могут бесплатно.

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