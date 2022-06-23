Ещё у 97 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 23 июня 2022 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19. Из них 27 человек госпитализировано. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 423 200 человек. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 69 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 410 509 жителей региона.

– По состоянию на 17 июня, коллективный иммунитет в регионе составляет 21,5%. Полную вакцинацию прошли 1 909 891 человек, – отмечается на сайте. – Первым компонентом вакцинировались 1 993 914 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 11 562 человек. За минувшие сутки не справилось с болезнью ещё двое нижегородцев.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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