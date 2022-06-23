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Происшествия23 июня 2022 8:17

Директоров двух компаний осудят в Нижнем Новгороде за незаконный возврат 47,2 млн рублей НДС

Дело проходит по статье за хищение бюджетных средств в особо крупном размере
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА

Директора компаний «ЖК «Севастопольский» и «Каменищенский карьер» предстанут перед судом в Нижнем Новгороде. Дело проходит по статье: «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Известно, что в 2016 году обвиняемые сговорились и похитили свыше 47,2 миллиона рублей из бюджета Российской Федерации. Провернули они это путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

- В ходе следствия причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме, - уточнили в ведомстве.

Ещё руководитель компании «Каменищенский карьер», который также являлся генеральным директором ООО «Магистраль», в 2016-2017 годах незаконно образовывал юрлица через подставных людей, чтобы выводить активы и списывать кредиторские задолженности своей фирмы. Тогда же мужчина занимался неправомерным оборотом средств платежей, он переводил деньги на счёт подконтрольной ему организации, не осуществлявшей фактической финансово-хозяйственной деятельности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приокский районный суд для рассмотрения по существу.

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