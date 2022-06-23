Как передать показания счетчика дистанционно

«ТНС энерго НН» напоминает: независимо от того, где вы находитесь – за городом, на отдыхе, за рубежом, дома или на работе – передать показания счетчика можно дистанционно – из любой точки России и мира, в любое удобное время.

Все онлайн-сервисы доступны круглосуточно для жителей Нижнего Нов-города и Нижегородской области. Передать показания клиенты компа-нии могут:

• на главной странице сайта nn.tns-e.ru;

• в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»;

• с помощью голосового помощника «Алиса»;

• по телефонам Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 и 8 (831) 440-00-04 в автоматическом режиме.

«ТНС энерго НН» рекомендует передавать показания с 23 по 25 число каждого месяца. Именно в эти дни фиксируются данные общедомовых приборов учета. Показания, переданные после 25 июня, не попадут в квитанцию за июнь 2022г. и будут учтены в расчетах за следующий период.

Обращаем внимание, что необходимо передавать показания прибора учета ежемесячно, даже если в жилом помещении никто не проживает, и фактическое потребление составляет 0 кВт*ч. В указанном случае достаточно просто передавать одни и те же, неизменные, данные счетчика.

Когда показания не поступают, то сначала начисления производятся исходя из среднемесячного потребления, далее – по нормативу. Таким образом, даже при отсутствии фактического потребления электроэнергии, может образоваться задолженность.