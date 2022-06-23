Акция обмена вещами «Зеленая суббота» пройдет в Нижнем Новгороде 25 июня

Уже в третий раз акция по обмену вещами «Зеленая суббота» состоится в Нижнем Новгороде. Мероприятие пройдет 25 июня с 11:00 до 15:00 в центральной районной библиотеке имени 1 Мая в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Нижегородцы смогут обменяться ненужными книгами, настольными играми, пазлами и детскими игрушками. А с 12:00 участники акции смогут сыграть в настольную игру «Как управлять отходами?», в которой наглядно демонстрируется логистическая схема обращения с отходами в Нижегородской области.

Кстати, детские игрушки зачастую негативно влияют на природу: их покупают часто, а затем за ненадобностью выкидывают. А в России, например, нет предприятий для переработки игрушек.

- Создать такую переработку крайне сложно: пластик на игрушке не маркирован, зачастую изделия неоднородны по материалу, - объяснила член президиума партии «Зеленые» Александра Кудзагова. - Поэтому крайне важно меньше покупать игрушки и обмениваться ими друг с другом, когда они уже не нужны.

Так, горожанам предлагают принести на обмен книги, которые уже были прочитаны и теперь просто пылятся в шкафу.

- Кроме того, у многих есть книги, которые просто лежат в шкафах, а владельцы их не читали и не планируют, - добавил куратор акции «Зеленая суббота» в Нижегородской области Денис Вотинцев. - Для окружающей среды такие книги самые «дорогие» и неэкологичные.

Полный график «Зеленых суббот» с адресами пунктов обмена можно посмотреть на сайте проекта.

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