Воду и отопление частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 2 марта

Горячую воду, холодную воду и отопление частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 2 марта. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 10:00 до 22:00 холодной воды не будет в домах 6 и 8 по улице Тепличной.

Ленинский район:

С 10:00 до 13:00 отопление отключили в доме 4/3 по улице Адмирала Макарова.

Нижегородский район:

С 09:00 до 16:00 жильцы домов 10/1, 10/3, 10/5 по улице Казанское шоссе остались без горячей воды.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.