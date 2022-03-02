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Общество2 марта 2022 7:00

Воду и отопление частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 2 марта

На системах ЖКХ проходят плановые работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Горячую воду, холодную воду и отопление частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 2 марта. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 10:00 до 22:00 холодной воды не будет в домах 6 и 8 по улице Тепличной.

Ленинский район:

С 10:00 до 13:00 отопление отключили в доме 4/3 по улице Адмирала Макарова.

Нижегородский район:

С 09:00 до 16:00 жильцы домов 10/1, 10/3, 10/5 по улице Казанское шоссе остались без горячей воды.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.