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Экономика2 марта 2022 5:06

Рабочую группу по импортозамещению создадут в Нижегородской области

Меры приняты в связи с санкциями, наложенными на Россию рядом стран
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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В Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина создается рабочая группа по импортозамещению. Эти меры призваны поддержать отечественную экономику в условиях санкций, наложенных на Россию рядом стран. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рабочую группу войдут представители бизнеса, минпромторга, минэкономразвития, специалисты логистических компаний и крупных предприятий.

В первую очередь рабочая группа будет осуществлять содействие в вопросах импортозамещения и поиск новых партнеров.

- Некоторые позиции предприятиям будет легко заменить, над другими направлениями надо будет поработать серьезнее. Минпрому поручено составить перечень позиций комплектующих и оборудования, которые наши компании закупали в странах, наложивших санкции. Ожидаем, что в ближайшие дни у нас будет полная картина ситуации, и на встречах с бизнесом, которые пройдут уже на этой неделе, мы предметно обсудим возникшие вопросы, - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Напомним, накануне премьер Михаил Мишустин заявил, что основой российской экономики в новых условиях должно стать импортозамещение и призвал иностранных инвесторов не уходить из России.