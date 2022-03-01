Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг - «Ростелеком» подвел итоги одной из самых масштабных строек в истории компании. Внедрение комплекса цифровых инструментов во все этапы строительства сети, а также высокая скорость работ и оптимизация бизнес-процессов позволили «Ростелеком» только в 2021 году проложить более 41 000 км волоконно-оптических линий связи.

Компания подключила к сети более 12 000 социально значимых объектов в рамках реализации федеральных проектов, среди которых «Устранение цифрового неравенства» и «Национальная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Длина построенных в 2021 году линий связи превысила длину экватора. Реализовать такую программу позволил комплекс цифровых инструментов, который состоит из трех ключевых компонентов: системы умных закупок, автопроверки возможности подключения объекта на этапе планирования, а также автоматизации всего документооборота и отчетности на этапе реализации.

«Ростелеком» оптимизировал стоимость реализации проектов и ускорил стандартные закупочные процедуры, благодаря внедрению новой системы распределения заказов на работы, сохранив при этом высокое качество услуг. Автоматизированная проверка технической возможности подключения заказчиков позволила за секунды получать оценку и на 20% сократило время согласования проектов внутри компании, что повысило уровень удовлетворенности клиентов. Плюс к этому, сквозная автоматизация работы с документами - от их формирования, подписания и обмена с контрагентом до подготовки отчетных материалов - значительно ускорила формальные процедуры, которые часто тормозили бизнес-процессы, сопровождающие строительство.

- «Ростелеком» уверенно движется к реализации намеченных стратегических целей до 2025 года, в частности к повышению эффективности в традиционном бизнесе. Автоматизация процессов управления строительства — один из примеров тактических побед. Убежден, что дальнейшие внутренние преобразования станут дополнительным фундаментом для компании как надежного партнера для населения, бизнеса и государства», — сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов.

В Нижегородской области в 2021 году компания построила по проектам «Устранение цифрового неравенства» и «Национальная инфраструктура» свыше 1 000 километров оптики и подключила к интернету 528 социально значимых объектов.