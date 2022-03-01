Победителем «Клёвой FISHки» стал студент ННГУ из Туркменистана.

На XIII Международном фестивале подледного лова «Чкаловская рыбалка–2022» приняли участие 15 иностранных студентов Университета Лобачевского. Мероприятие состоялось 26 февраля в акватории Горьковского водохранилища.

Соревнования проводились в рамках Международного фестиваля «Чкаловская рыбалка-2022».

К ежегодному фестивалю присоединились ребята из Египта, Колумбии, Китая, Туркменистана, Турции, Алжира и других стран.

- Участие иностранных студентов ННГУ в подобных мероприятиях способствует их приобщению к русским традициям, развитию межкультурной коммуникации, а также продвижению Университета Лобачевского и Нижегородской области как международного студенческого центра в России и за рубежом, - отметил начальник отдела развития международного сотрудничества Университета Лобачевского Константин Кемаев. - Ребята не только окунулись в уникальный мир зимней рыбалки (многие из них приехали из тёплых стран и впервые столкнулись с таким видом отдыха), но и попробовали традиционные блюда рыбацкой кухни – уху (её, кстати, варила региональный министр образования, науки и молодёжной политики Ольга Петрова) и кашу. Затем они посетили Мемориальный музей В.П. Чкалова. Считаю, что участие иностранных студентов в этом фестивале придаёт ему особый колорит и драйв!