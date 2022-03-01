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Новости компаний1 марта 2022 11:54

Победителем «Клёвой FISHки» стал студент ННГУ из Туркменистана

Соревнования проводились в рамках Международного фестиваля «Чкаловская рыбалка-2022»
Елена ИВНЕВА
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Победителем «Клёвой FISHки» стал студент ННГУ из Туркменистана.

Победителем «Клёвой FISHки» стал студент ННГУ из Туркменистана.

На XIII Международном фестивале подледного лова «Чкаловская рыбалка–2022» приняли участие 15 иностранных студентов Университета Лобачевского. Мероприятие состоялось 26 февраля в акватории Горьковского водохранилища.

Соревнования проводились в рамках Международного фестиваля «Чкаловская рыбалка-2022».

Соревнования проводились в рамках Международного фестиваля «Чкаловская рыбалка-2022».

К ежегодному фестивалю присоединились ребята из Египта, Колумбии, Китая, Туркменистана, Турции, Алжира и других стран.

К ежегодному фестивалю присоединились ребята из Египта, Колумбии, Китая, Туркменистана, Турции, Алжира и других стран.

- Участие иностранных студентов ННГУ в подобных мероприятиях способствует их приобщению к русским традициям, развитию межкультурной коммуникации, а также продвижению Университета Лобачевского и Нижегородской области как международного студенческого центра в России и за рубежом, - отметил начальник отдела развития международного сотрудничества Университета Лобачевского Константин Кемаев. - Ребята не только окунулись в уникальный мир зимней рыбалки (многие из них приехали из тёплых стран и впервые столкнулись с таким видом отдыха), но и попробовали традиционные блюда рыбацкой кухни – уху (её, кстати, варила региональный министр образования, науки и молодёжной политики Ольга Петрова) и кашу. Затем они посетили Мемориальный музей В.П. Чкалова. Считаю, что участие иностранных студентов в этом фестивале придаёт ему особый колорит и драйв!