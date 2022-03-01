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Общество1 марта 2022 11:12

Почти 50 тысяч рублей вернули жителю Ардатовского района переплаты за газ

Сособственнику жилого дома сделали перерасчет
Екатерина КУРГУЗОВА
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Почти 50 тысяч рублей вернули жителю Ардатовского района переплаты за газ Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Почти 50 тысяч рублей вернули жителю Ардатовского района переплаты за газ Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Почти 50 тысяч рублей вернули жителю Ардатовского района переплаты за газ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в ГЖИ обратился житель жилого дома с жалобой на неправомерное, по его мнению, начисление платы за газ. После чего Госжилинспекция провела проверку и выявила нарушения в начислении платы период с 16 июня 2020 года по 15 декабря 2020 года.

Как сообщили в Нижегородской государственной жилищной инспекции, в результате собственнику сделали перерасчет - общая сумма составила 48 047 рублей.

- По итогам проверки в адрес поставщика коммунальной услуги было выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Оно исполнено в полном объеме, - сообщила начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Алена Новикова.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, а также за качеством предоставления коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.

Нижегородцы могут подать жалобу в ГЖИ любым удобным способом:

- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ

- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19

- направив письменное обращение в Госжилинспекцию

- посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;

- через интернет-приемную сайта инспекции.