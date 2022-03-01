В Мининском университете изучили возможности искусственного интеллекта.

«Заменят ли роботы человека?» - такой вопрос прозвучал в теме первого из пяти тематических просветительских форумов, организованных Российским обществом «Знание» в Приволжском федеральном округе. Мероприятие было посвящено актуальным трендам в робототехнике и развитии искусственного интеллекта и состоялось 28 февраля в Мининском университете. Его участниками стали студенты и преподаватели вуза.

Представители науки и крупного бизнеса, специалисты IT- и VR-индустрии, а также государственные деятели На протяжении четырех часов рассказывали студентам о том, в чем сходство между человеческой и компьютерной логикой, и о практиках использования искусственного интеллекта в российских компаниях и виртуальной реальности.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков открыл форум приветственным словом. А министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова отметила, что выбор Нижнего Новгорода местом проведения первого форума, стал большой честью для города.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков открыл форум приветственным словом.

- Очень почетно, что цикл просветительских форумов в ПФО, организованных Российским обществом «Знание», стартовал в Нижнем Новгороде – в городе, который в прошлом году отпраздновал 800-летие, который становится полноценной IT-столицей, - сказала министр. - Я благодарю Российское общество «Знание» за то, что старт дан именно у нас. Напомню, что в мае 2021 года в Мининском университете министр просвещения РФ, член наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели встречу в рамках перезапуска работы Российского общества «Знание». Это был прямой разговор со студентами, преподавателями. И я очень благодарна Мининскому университету за то, что он становится просветительской площадкой. Это, безусловно, имеет непосредственное отношение к научно-образовательной деятельности, которая является для него основной. Участников форума ждала насыщенная программа: лекции и мастер-классы профессионалов. Каждому эксперту пришлось отвечать на вопрос - заменят ли роботы человека? Первым своим видением поделился ректор Мининского университета.

- По разным данным, от 400 до 800 тыс. человек в мире заменят алгоритмы к 2030 году, - сказал Виктор Сдобняков. - Причины понятны: любой процесс состоит из трех основных этапов: создание технологии; дисциплина, направленная на соблюдение технологии; анализ эффективности и корректировка технологии. Первый и третий этапы, предполагаю, еще долгое время останутся за человеком. Наибольшая эффективность - в автоматизации простых и средних по уровню сложности функций, требующих соблюдения некоего стандарта. Это и понятно, любую технологию можно формализовать и прописать. Если можно формализовать, значит можно создать алгоритм, оцифровать, а затем запрограммировать. Следовательно, высвобождаются ресурсы человека для творчества и самореализации. Таким образом, появляется необходимость в самостоятельности специалиста. И для меня как ректора университета важно подготовить именно таких выпускников — умеющих самостоятельно ставить себе задачи и самостоятельно их достигать. Креативный директор компании VRTech Артем Коновалов рассказал о возможностях виртуальной реальности, доступных уже сейчас. Например, студенты медицинских вузов, используя VR-технологии, могут проходить тренировки по оказанию первой помощи пострадавшим или оперировать виртуальных пациентов. Кроме того, данные технологии могут использоваться и как инструмент медитации - после лекции у присутствующих была возможность в этом убедиться с помощью VR-очков.

Темой другой интерактивной лекции стал ИИ - искусственный интеллект. Директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании «Яндекс» Александр Крайнов поделился примерами из корпоративной практики. - Технологии искусственного интеллекта - это не далекое будущее, а то, что уже сейчас применяется повсеместно, - рассказал он. - Например, в «Яндексе» технологии ИИ используются более 20 лет: в поиске, прогнозе погоды, беспилотных автомобилях и во многом другом. В нашей области наука и практическое применение почти не различимы: научные достижения, открытия превращаются или интегрируются в продукты моментально.

В продолжение темы директор по развитию ООО «Нейросети Ашманова», ООО «Лаборатория Наносемантика» и директор ООО «Системы поддержки принятия решений» Руслан Сарбаев отметил, что искусственный интеллект является крайне перспективным направлением для карьерного роста.

Участников форума ждала насыщенная программа: лекции и мастер-классы профессионалов.

В других городах — Чебоксарах, Йошкар-Оле, Казани и Уфе — эксперты также будут рассказывать о современных технологиях: о степени влияния роботизации на повседневную жизнь человека, об интернете вещей, индустрии 4.0 и так далее.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия в мероприятиях можно по ссылкам: Чебоксары https://www.znanierussia.ru/events/zamenyat-li-roboty-cheloveka-222, Йошкар-Ола https://www.znanierussia.ru/events/zamenyat-li-roboty-cheloveka-224, Казань https://www.znanierussia.ru/events/zamenyat-li-roboty-cheloveka-225, Уфа https://www.znanierussia.ru/events/zamenyat-li-roboty-cheloveka-226.

Для прохода на площадку необходим QR-код о вакцинации или справка об отрицательном ПЦР-тесте (срок действия — 48 часов). На мероприятии необходимо находиться в маске и соблюдать дистанцию.

Темой другой интерактивной лекции стал ИИ - искусственный интеллект.

Ссылка на фото и видео с мероприятий: https://drive.google.com/drive/folders/1-J6ixBVxKSGDgxD7HmiCQAv8qdFwnOyg

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Справка:

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.