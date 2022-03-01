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Новости компаний1 марта 2022 9:03

В Мининском университете изучили возможности искусственного интеллекта

Эксперты Российского общества «Знание» рассказали нижегородцам об актуальных трендах в робототехнике
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В Мининском университете изучили возможности искусственного интеллекта.

В Мининском университете изучили возможности искусственного интеллекта.

«Заменят ли роботы человека?» - такой вопрос прозвучал в теме первого из пяти тематических просветительских форумов, организованных Российским обществом «Знание» в Приволжском федеральном округе. Мероприятие было посвящено актуальным трендам в робототехнике и развитии искусственного интеллекта и состоялось 28 февраля в Мининском университете. Его участниками стали студенты и преподаватели вуза.

Представители науки и крупного бизнеса, специалисты IT- и VR-индустрии, а также государственные деятели На протяжении четырех часов рассказывали студентам о том, в чем сходство между человеческой и компьютерной логикой, и о практиках использования искусственного интеллекта в российских компаниях и виртуальной реальности.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков открыл форум приветственным словом. А министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова отметила, что выбор Нижнего Новгорода местом проведения первого форума, стал большой честью для города.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков открыл форум приветственным словом.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков открыл форум приветственным словом.

- Очень почетно, что цикл просветительских форумов в ПФО, организованных Российским обществом «Знание», стартовал в Нижнем Новгороде – в городе, который в прошлом году отпраздновал 800-летие, который становится полноценной IT-столицей, - сказала министр. - Я благодарю Российское общество «Знание» за то, что старт дан именно у нас. Напомню, что в мае 2021 года в Мининском университете министр просвещения РФ, член наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели встречу в рамках перезапуска работы Российского общества «Знание». Это был прямой разговор со студентами, преподавателями. И я очень благодарна Мининскому университету за то, что он становится просветительской площадкой. Это, безусловно, имеет непосредственное отношение к научно-образовательной деятельности, которая является для него основной. Участников форума ждала насыщенная программа: лекции и мастер-классы профессионалов. Каждому эксперту пришлось отвечать на вопрос - заменят ли роботы человека? Первым своим видением поделился ректор Мининского университета.

- По разным данным, от 400 до 800 тыс. человек в мире заменят алгоритмы к 2030 году, - сказал Виктор Сдобняков. - Причины понятны: любой процесс состоит из трех основных этапов: создание технологии; дисциплина, направленная на соблюдение технологии; анализ эффективности и корректировка технологии. Первый и третий этапы, предполагаю, еще долгое время останутся за человеком. Наибольшая эффективность - в автоматизации простых и средних по уровню сложности функций, требующих соблюдения некоего стандарта. Это и понятно, любую технологию можно формализовать и прописать. Если можно формализовать, значит можно создать алгоритм, оцифровать, а затем запрограммировать. Следовательно, высвобождаются ресурсы человека для творчества и самореализации. Таким образом, появляется необходимость в самостоятельности специалиста. И для меня как ректора университета важно подготовить именно таких выпускников — умеющих самостоятельно ставить себе задачи и самостоятельно их достигать. Креативный директор компании VRTech Артем Коновалов рассказал о возможностях виртуальной реальности, доступных уже сейчас. Например, студенты медицинских вузов, используя VR-технологии, могут проходить тренировки по оказанию первой помощи пострадавшим или оперировать виртуальных пациентов. Кроме того, данные технологии могут использоваться и как инструмент медитации - после лекции у присутствующих была возможность в этом убедиться с помощью VR-очков.

Темой другой интерактивной лекции стал ИИ - искусственный интеллект. Директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании «Яндекс» Александр Крайнов поделился примерами из корпоративной практики. - Технологии искусственного интеллекта - это не далекое будущее, а то, что уже сейчас применяется повсеместно, - рассказал он. - Например, в «Яндексе» технологии ИИ используются более 20 лет: в поиске, прогнозе погоды, беспилотных автомобилях и во многом другом. В нашей области наука и практическое применение почти не различимы: научные достижения, открытия превращаются или интегрируются в продукты моментально.

В продолжение темы директор по развитию ООО «Нейросети Ашманова», ООО «Лаборатория Наносемантика» и директор ООО «Системы поддержки принятия решений» Руслан Сарбаев отметил, что искусственный интеллект является крайне перспективным направлением для карьерного роста.

Участников форума ждала насыщенная программа: лекции и мастер-классы профессионалов.

Участников форума ждала насыщенная программа: лекции и мастер-классы профессионалов.

В других городах — Чебоксарах, Йошкар-Оле, Казани и Уфе — эксперты также будут рассказывать о современных технологиях: о степени влияния роботизации на повседневную жизнь человека, об интернете вещей, индустрии 4.0 и так далее.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия в мероприятиях можно по ссылкам: Чебоксары https://www.znanierussia.ru/events/zamenyat-li-roboty-cheloveka-222, Йошкар-Ола https://www.znanierussia.ru/events/zamenyat-li-roboty-cheloveka-224, Казань https://www.znanierussia.ru/events/zamenyat-li-roboty-cheloveka-225, Уфа https://www.znanierussia.ru/events/zamenyat-li-roboty-cheloveka-226.

Для прохода на площадку необходим QR-код о вакцинации или справка об отрицательном ПЦР-тесте (срок действия — 48 часов). На мероприятии необходимо находиться в маске и соблюдать дистанцию.

Темой другой интерактивной лекции стал ИИ - искусственный интеллект.

Темой другой интерактивной лекции стал ИИ - искусственный интеллект.

Ссылка на фото и видео с мероприятий: https://drive.google.com/drive/folders/1-J6ixBVxKSGDgxD7HmiCQAv8qdFwnOyg

Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» — на сайте и в социальных сетях проекта: «ВКонтакте» https://vk.com/znanierussia, Instagram https://www.instagram.com/znanie_russia/, Facebook https://www.facebook.com/znanierus, Telegram https://t.me/Znanie_Russia. Контакты для СМИ: Паскеева Сания +7 926 566 85 21 Кленько Людмила +7 925 617-53-75 pr@znanierussia.ru

Справка:

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.