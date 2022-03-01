Более 220 млн рублей получено от должников за холодную воду и водоотведение

Нижегородскому водоканал значительно оптимизировал работу с должниками, внедрив информационную систему «Претензионно-исковая работа». Она запущена в 2019 году, в результате чего были автоматизированы типовые операции, а это в свою очередь, позволило увеличить объёмы взысканий.

- По искам АО «Нижегородский водоканал» в 2021 году судами вынесено более 5 тысяч решений о взыскании задолженности абонентов на сумму более 260 млн. рублей, – говорит директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал Николай Смирнов. – 754 решения касались должников – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Фактическое поступление денежных средств по выигранным спорам в итоге превысило 220 млн. рублей, и это при том, что обращение в суд остается крайним вариантом воздействия. В работе с должниками АО «Нижегородский водоканал» сначала использует предупредительные меры, такие как рассылка уведомлений и обзвон абонентов с напоминанием о задолженности, также периодически проводятся акции, позволяющие при погашении долга не платить пени. Если же это не помогает, в отношении неплательщиков применяются методы, предусмотренные законодательством: ограничение услуг холодного водоснабжения и водоотведения, а также судебное взыскание, которое влечет за собой меры принудительного характера (арест денежных средств, имущества должника).