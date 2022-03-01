Масштабная реконструкция Нижегородского планетария начнется в 2022 году

Масштабная реконструкция будет проведена в Нижегородском планетарии в ближайшие два года. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в Instagram.

По его словам, реконструкция всего планетария начнется в 2022 году, а завершится в 2023-м. Судя по рендерам, холл и другие внутренние помещения планетария будут выполнены в космическо-футуристическом дизайне. Кроме того, планируется заняться территорией вокруг планетария.

- Нужно привести в порядок все пространство от планетария до метромоста, чтобы люди, посетив планетарий, могли с комфортом погулять по набережной,

Модернизация Нижегородского планетария началась еще в 2021 году. Тогда был полностью обновлен большой купольный зал: здесь появились комфортные кресла и новейшее оборудование. Около самого здания были обустроены газоны и установлены малые архитектурные формы. Средства на ремонт выделили из регионального и городского бюджетов, а также по партнерским программам с Роскосмосом и компанией Intel.