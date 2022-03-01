Нижегородцы больше не смогут оплачивать проезд с помощью смартфона

Нижегородцев предупредили о возможных проблемах при оплате проезда смартфоном. Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Нижнего Новгорода больше не смогут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью смартфона, если карта, привязанная к платежному сервису Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, выпущена банком, попавшим под санкции западных стран. Об этом предупредили в компании «Ситикард».

При этом, как подчеркнул оператор, оплата самой банковской картой должна по-прежнему работать не зависимо от банка и платежной системы. В компании рекомендуют использовать транспортную карту – это наиболее надежный способ оплаты проезда, который не зависит от ситуации с банками.

- Извне повлиять на работу транспортной карты невозможно и при проведении операций по карте не используется стоп-лист. Во время оплаты проезда транспортной картой нет запроса от транспортного терминала в банк, а списания с карты производятся моментально самим терминалом, - пояснили в «Ситикард».

Информация о балансе, количестве поездок и сроках действия самой карты отображается на билете. Пополнить баланс карты можно любым дистанционным способом, в том числе через Сбербанк онлайн.