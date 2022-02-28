«Нижновэнерго» оказывает помощь эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье»- «Нижновэнерго» принимают активное участие в акции помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР) и (ЛНР). В филиале открыт пункт сбора гуманитарной помощи нуждающимся.

Напомним, что 22 февраля в Нижний Новгород из Ростовской области прибыли около 1000 эвакуированных, которых разместили в шести муниципалитетах области: Богородском, Володарском, Кстовском и Павловском районах, а также в Нижнем Новгороде и на Бору.

Первая посылка с гуманитарной помощью от «Нижновэнерго» была отправлена уже 25 февраля в отель «Азимут» г.Н.Новгорода. Для жителей ЛНР и ДНР были закуплены и собраны вещи первой необходимости: лекарства от простуды, тонометр, другие медикаменты, одежда, обувь.

Первая посылка с гуманитарной помощью от «Нижновэнерго» была отправлена уже 25 февраля.

Следующим пунктом, который получит посылку с гуманитарной помощью от сотрудников «Нижновэнерго», станет гостиница «Ока» в городе Павлово. Гуманитарный груз формируется прежде всего исходя из запросов жителей Донецкой и Луганской республик, поэтому в Павловский район отправится посылка с медицинскими масками, антисептиками, питьевой бутилированной водой и средствами для уборки помещений.

«Хотелось бы, чтобы несмотря на непростую жизненную ситуацию, эти люди не чувствовали себя обделенными. Покидать свои родные места в таких условиях – это очень тяжело, в первую очередь, морально. Поэтому сегодня каждый из нас старается помочь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР как может. Конечно, мы не сможем заменить им родной дом, но создать такие условия, в которых они не будут в чем-либо нуждаться, – общими силами эта задача нам по плечу. Хочу пожелать всем спокойствия, понимания, выдержки и веры в лучшее»,- сказал заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.