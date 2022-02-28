Премьера спектакля «Заходит Андроид в бар» пройдет в нижегородском Центре театрального мастерства фото: Роман Бородин

Премьера спектакля «Заходит Андроид в бар» пройдет в нижегородском Центре театрального мастерства. Об этом «Комсомольской правде – Нижний Новгород» сообщили в ЦТМ.

Стоит отметить, что пьеса «Заходит андроид в бар» Даниила Чекрыгина вошла в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка» в 2021 году.

Сам текст к спектаклю был написан в жанре научной фантастики - есть отсылки к явлениям массовой и гик-культуры.

Особенность спектакля заключается в том, что актеры играют в специально выстроенной в зале ЦТМ коробке, которая выступает в роли космической станции.

- Действие происходит в маленькой комнате, и если между героями рождается напряжение, от него никуда не деться, им некуда сбежать. Есть условно еще две комнаты, но и они – на Марсе, на безлюдной планете, – уточняет режиссер Дмитрий Лимбос.

Электронную музыку для спектакля написала Анна Лутошкина, которая работает основном с медиаискусством и выставочными проектами – это первое сотрудничество композитора с театром.

Попасть на спектакль смогут нижегородцы и гости города старше 18 лет, так как в нем присутствует ненормативная лексика.

Первые показы пройдут уже 4 и 6 марта в 19:00, 30 марта – в 20:00.