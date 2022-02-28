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Общество28 февраля 2022 6:07

Похолодание до -6 градусов придет в Нижний Новгород 28 февраля

Столбики термометров поползут вниз ближе к вечеру
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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На календаре последний день зимы, но она, похоже, еще не собирается уходить. После необычно теплого февраля в Нижегородскую область пришло небольшое похолодание, которое в ближайшие дни только усилится.

Как сообщает "Гисметео", днем 28 февраля в Нижнем Новгороде ожидается ясная погода, солнце прогреет воздух до +1 градуса. Однако к вечеру столбики термометров поползут вниз: в 18 часов синоптики прогнозируют -4, а в 21 час – уже -6 градусов.

Северный ветер тоже немного усилится до 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 766-767 миллиметров ртутного столба.

Причиной похолодания стал скандинавский антициклон, который накануне весны пришел на территорию центральной России.