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Общество27 февраля 2022 15:55

Многоквартирный дом и гостиницу построят на улице Грузинской в Нижнем Новгороде

Архитектурный совет определил концепцию строительства
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Многоквартирный дом с подземной парковкой и гостиницу построят на улице Грузинской в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в pravda-nn.ru со ссылкой на материалы заседания архитектурного совета, прошедшего 2 февраля.

Согласно документам, заказчиками проекта выступают АО "Стройкомплект" и ООО "Еврострой". Автором проекта является ООО "ТМА Никишина В.В.". Известно, что у семиэтажного многоквартирного дома должны также появиться встроенно-пристроенные помещения общественного назначения.

Архитектурный совет одобрил в качестве основы проекта предложенную концепцию, но сделал несколько замечаний, которые требуется исправить и представить в рабочем порядке Минграду Нижегородской области.