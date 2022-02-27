Многоквартирный дом и гостиницу построят на улице Грузинской в Нижнем Новгороде

Многоквартирный дом с подземной парковкой и гостиницу построят на улице Грузинской в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в pravda-nn.ru со ссылкой на материалы заседания архитектурного совета, прошедшего 2 февраля.

Согласно документам, заказчиками проекта выступают АО "Стройкомплект" и ООО "Еврострой". Автором проекта является ООО "ТМА Никишина В.В.". Известно, что у семиэтажного многоквартирного дома должны также появиться встроенно-пристроенные помещения общественного назначения.

Архитектурный совет одобрил в качестве основы проекта предложенную концепцию, но сделал несколько замечаний, которые требуется исправить и представить в рабочем порядке Минграду Нижегородской области.