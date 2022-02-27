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Общество27 февраля 2022 12:12

Помощь в профориентации окажут в двух районах Нижегородской области 4 марта

Студентам Уренского техникума проведут мастер-класс, а жителям Первомайска помогут в поиске работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Мероприятия по профориентации проведут в двух районах Нижегородской области 4 марта 2022 года, о чём сообщили в управлении по труду и занятости населения региона.

Профориентационная конференция "Технология поиска работы" для людей с инвалидностью пройдёт в Первомайском центре занятости в 10:00 4 марта. Специалисты центра помогут им определить самые подходящие сферы деятельности, оценят мотивацию и личные качества каждого соискателя, расскажут о требованиях профессии и зарплате. Кроме того, они донесут до ищущих работу сведения о положении на рынке труда, ознакомят с действующим трудовым законодательством и актуальным банком вакансий, поделятся информацией о возможностях занятия предпринимательством.

– При необходимости специалисты помогут составить либо скорректировать резюме соискателя, предоставят рекомендации для успешного прохождения собеседования, – добавили в ведомстве. – За подробной информацией следует обращаться в центр занятости населения Первомайского района.

Помимо этого, на Единой цифровой платформе "Работа в России" для студентов 4-го курса Уренского индустриально-энергетического техникума пройдёт мастер-класс в онлайн-формате "Учимся искать работу" с 13:00 до 14:00 4 марта. За подробными данными о предстоящем мастер-классе желающие поучаствовать могут обратиться в центр занятости населения Уренского района.