195 нижегородских школьников участвовали в смене "Культурный код – Россия" детского центра "Лазурный"

195 школьников из 37 районов Нижегородской области участвовали в смене "Культурный код – Россия" в детском центре "Лазурный" с 12 по 25 февраля этого года. На базе центра прошли учебные интенсивные сборы по различным направлениям в рамках федпроекта "Успех каждого ребёнка" нацпроекта "Образование", как сообщили в областном министерстве образования, науки и молодёжной политики.

Направления прошедших сборов: "Спорт" – игровые виды спорта (регби), шахматы; "Искусство" – литературное творчество. Поэзия; "Наука" – Олимпиадное движение (математика, информатика).

Отмечено, что организатором прошедшей смены был региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи "Вега". Директор центра Ирина Зиновьева заявила, что подобные учебные интенсивы "уникальны для школьников региона".

– Во-первых, ребята, заинтересованные в отдельных предметах, имеют возможность получить углублённые знания, что называется, с полным погружением, – пояснила она. – Это дополнительная мотивация стать ещё лучше в тех областях, которые привлекают ребят. Во-вторых, мы готовим школьников Нижегородской области к более успешному участию во Всероссийской предметной олимпиаде, на международных хакатонах и чемпионатах.