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Общество26 февраля 2022 18:56

Уголовное дело возбудили из-за падения снега на 6-летнюю девочку в Нижнем Новгороде

Ребёнку причинён лёгкий вред здоровью
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Уголовное дело по статье "об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности" возбудили по факту травмирования шестилетней девочки из-за схода снега с крыши в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, происшествие случилось на улице Донецкой в Нижнем Новгороде 13 января этого года. Время было вечернее, девочка шла по улице вместе с мамой, когда на неё упал ком снега. Ребёнка госпитализировали на следующий день, после оказания медпомощи отпустили домой. Судебно-медицинская экспертиза установила, что девочке причинён лёгкий вред здоровью.

– Следователи полагают, что именно работниками домоуправляющей компании, не предпринявшими предусмотренных законодательством мер по своевременной уборке надели и снега с крыши данного многоквартирного дома, и допущено травмирование ребёнка, – пояснили в ведомстве. – В ходе расследования уголовного дела действиям указанных работников будет дана юридическая оценка.