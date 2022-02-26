56,8% составляет коллективный иммунитет Нижегородской области

Коллективный иммунитет Нижегородской области составляет 56,8%, согласно последним данным от 26 февраля. В регионе привились уже свыше 1,9 миллиона человек, полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона, если верить порталу стопкоронавирус.рф.

Напомним, 2 703 нижегородца заразились коронавирусом за последние сутки. Также известно, что 366 человек госпитализировали. Общее число переболевших на сегодня составило 355 079 жителей региона.

В то же время 4 382 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 288 055 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 20 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 11 074.