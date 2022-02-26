2 703 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 26 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 2 703 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 355 079. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 4 382 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 288 055 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 20 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 11 074.

Также известно, что 366 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,9 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 56,8%.