22-летнего Руслана Волкова ищут в Богородске больше недели Фото: СОЦСЕТИ

22-летнего Руслана Волкова ищут в городе Богородск Нижегородской области больше недели, начиная с 18 февраля. До сих пор о нём нет никаких вестей. Деталями на этот счёт поделились представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" на своей официальной странице ВКонтакте. Нижегородцев они просят о содействии в поисках.

Известно, что Руслан ушёл из 3-его микрорайона, 15 в Богородске 18 февраля и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, чёрные волосы и карие глаза.

Был одет в: тёмно-синюю куртку, чёрные джинсы, чёрные кроссовки.

При себе имел: синий портфель с оранжевыми вставками, телефон.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-950-605-40-76 Ольга (Фиона), – просят поисковики.