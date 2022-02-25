День зимних видов спорта пройдет в Нижнем Новгороде 26 февраля

День зимних видов спорта пройдет в Нижнем Новгороде в субботу, 26 февраля. Об этом сообщает Министерство спорта Нижегородской области.

Так, мероприятие, которое проводят по инициативе Олимпийского комитета России, начнется в 10:40 на спортивно-развлекательной площадке Православного парка на набережной Гребного канала.

Всех нижегородцев ожидают детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, а также «веселые старты» и анимационная программа.

Участников соревнований наградят сувенирной продукцией с символикой Дня зимних видов спорта.

СПРАВКА

День зимних видов спорта — всероссийское физкультурное мероприятие программы ОКР «Олимпийская страна», которое проводится с 2015 года по инициативе Олимпийского комитета России в честь проведения XXII Олимпийских Зимних Игр 2014 года в городе Сочи.

Официальной календарной датой праздника является 7 февраля – годовщина торжественной церемонии открытия игр.

День зимних видов спорта — общенациональный праздник спорта и здорового образа жизни, в рамках которого проходит большое количество любительских соревнований по снежным и ледовым видам спорта, мастер-классы и автограф-сессии профессиональных спортсменов. Ежегодно в мероприятии принимают участие около 1 млн человек.