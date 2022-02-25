Дни профориентации пройдут в центрах занятости населения Нижегородской области

Дни профессиональной ориентации пройдут в Нижегородской области 1, 3 и 4 марта в центре занятости населения. Об этом информирует региональное управление по труду и занятости населения.

Так, посетить дни профориентации, в том числе безработных и несовершеннолетних, можно будет в центрах занятости в Сарове, Кулебаках, а также в Красных Баках.

Всем гостям мероприятий подробно расскажут об услугах центров занятости, а также помогут выбрать подходящие им направления профессиональной деятельности.

Кроме того, жители Нижегородской области смогут получить рекомендации по оптимальным видам занятости, профессий и специальностей с учетом их возможностей и потребностей и узнают о нынешнем положении на рынке труда.