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Общество25 февраля 2022 9:24

Ещё у 2 612 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

283 673 жителей региона, перенесших коронавирус, уже здоровы
Екатерина КУРГУЗОВА
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По данным на 25 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 352 376 человек. За последние сутки было выявлено 2 612 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 4 486 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 283 673 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 11 054, а за последние сутки днвятнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (31 013) и на Бору (14 081). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (877) и Спасском районе (838).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (3 333 человек), Санкт-Петербург (7 572 человека) и Московская область (1 846 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.