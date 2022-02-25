Форум, посвященный робототехнике, состоится в Нижнем Новгороде 28 февраля. Фото: Мининский университет

В Нижнем Новгороде 28 февраля состоится форум, посвященный искусственному интеллекту и робототехнике. Мероприятие, организованное Российским обществом «Знание», пройдет в Мининском университете и станет одной из частей цикла форумов, которые будут организованы еще в четырех городах ПФО: Чебоксарах, Уфе, Казани и Йошкар-Оле.

Как сообщают организаторы, цикл однодневных форумов приурочен ко дню робототехники, который ежегодно отмечается в феврале. Участники вместе с экспертами постараются найти ответ на вопрос, заменят ли роботы человека? Спикерами выступят представители науки и крупного бизнеса, специалисты IT- и VR-индустрии, а также государственные деятели. Они расскажут, как робототехника используется в разных областях и какие разработки будут востребованы в будущем.

На площадке в Нижнем Новгороде перед участниками выступят министр образования региона Ольга Петрова, креативный директор компании VRTech Артем Коновалов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании «Яндекс» Александр Крайнов и менеджер Центра AI-трансформации (ПАО «Сбербанк») Рустам Боровик.

Ректор Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина Виктор Сдобняков признался, что и сам с интересом поучаствует в дискуссии на тему «смогут ли роботы заменить человека?». Однако вместе с тем он выразил уверенность, что кого роботы точно не смогут заменить, так это учителя.

-В этой профессии важен момент взаимодействия, коммуникации – это не только про «научение», но и про воспитание. А вот педагогу просто необходимо научиться существовать в цифровой, уже наступившей реальности, применять все ее возможности на практике. Цифра уже изменила сам образовательный процесс, момент восприятия учеником информации, когнитивистику молодого поколения. Поэтому так важно любому человеку, не только педагогу, понимать перспективные направления развития цифровых технологий, развивать цифровые компетенции – это неотъемлемое условие развития карьеры практически в любой сфере, – сказал Виктор Сдобняков.

К участию в форумах приглашаются молодые люди, интересующиеся современными технологиями. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться для участия в мероприятиях можно по ссылкам: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань, Уфа.

Допуск участников будет осуществляться по QR-код и при наличии маски.