Экс-замглавы администрации Балахнинского района обвиняют в махинациях с ремонтом в школе и закупкой новогодних подарков

Чиновницу обвинили в двух эпизодах злоупотребления должностных полномочий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экс-замглавы Балахнинского района обвиняют в совершении ряда преступлений, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Действия разворачивались летом 2020 года. Обвиняемая в то время находилась в должности первого заместителя главы районной администрации. Директору местной общеобразовательной школы №3 она поручила выполнить ремонт в столовой учебного заведения. При этом никакого электронного аукциона объявлено не было, а контракт был заключен через ее супруга и знакомого.

Чтобы действия выглядели правомерными, супруг оформил договора со школой от лица знакомого предпринимателя.

-Обвиняемая своими действиями подорвала авторитет органов власти в обществе, деформировала правосознание граждан, создав у них представление о возможности удовлетворения личных интересов путем использования своего служебного положения вопреки интересам службы, а также причинила имущественный вред МБОУ «СОШ № 3» в виде наделения их финансовыми обязательствами по оплате некачественных ремонтных работ на сумму 790 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе.

Полученную сумму участники разделили между собой.

В конце того же года женщина согласовала и обеспечила заключение договоров на поставку новогодних подарков с одной единственной компанией - – ООО «ТТК Логистик». Стоимость товара составила более 2 млн рублей. При этом поставщик закупил эти же подарки за 1,1 млн рублей. То есть, для компании каждый подарок стоил 150рублей, а для школ – 270-290 рублей.

Чиновницу обвинили в двух эпизодах злоупотребления должностных полномочий, превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Свою вину женщина не признала. Сейчас она уже уволена с занимаемой должности и находится под домашним арестом.