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Общество25 февраля 2022 6:46

Свет отключили в двух районах Нижнего Новгорода 25 февраля

Ограничения связаны с плановыми работами на системах ЖКХ
Екатерина КУРГУЗОВА
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В пятницу, 25 февраля, в двух районах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 16:00 уже останутся жители Сормовского района. Отключения затронет тех, кто проживает в домах № 53 и 54 по улице Римского-Корсакова.

В Советском районе без электричества с 10:00 до 14:00 остались дома №24 и 34 по Анкудиновском шоссе.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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