Билеты на поезда из южных регионов России в Нижний Новгород почти распроданы

РЖД назначили дополнительные поезда из южных регионов России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики зафиксировали резкий рост спроса на билеты поездов южных направлений из-за отмены ряда авиарейсов. Так, почти все места в поездах из южных городов России в Нижний Новгород были раскуплены на ближайшие дни, пишет NewsRoom24 со ссылкой на сервис «Яндекс.Путешествия».

В частности, на ближайшие 2-3 дня билетов на поезда в Нижний Новгород полностью или почти не осталось из Сочи, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Симферополя. Если билеты и есть, то, как правило, это дорогие СВ или купе.

Напомним, 24 февраля из-за ситуации на Украине Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге России: в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе, Геленджике, Анапе, Курске, Белгороде, Элисте, Ставрополе, Брянске и Воронеже.

Вечером 24 февраля в РЖД заявили, что в поездах южных направлений организовано более 3600 дополнительных мест, сегодня ожидается еще 5000. В частности, назначены поезда до Москвы из Ростова-на-Дону, Новороссийска, Краснодара, Адлера, Белгорода и Анапы.