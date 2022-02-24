Нижегородцы пожаловались в УФАС на рекламу застройщика ГК «Каркас Монолит»

Рекламу одного из жилых комплексов ГК «Каркас Монолит» в Нижегородской области признали противоречащей действующему законодательству. Как рассказала ВрИО заместителя руководителя регионального УФАС Ольга Швецова входе онлайн-конференции 24 февраля, в нижегородское УФАС обратились физические лица по поводу деятельности ООО СЗ «Нижлидерстрой» группы компаний «Каркас Монолит».

- В своем обращении заявители сообщили о том, что на сайте застройщика и в рекламных буклетах размещена информация что квартиры в двух домах жилого комплекса «КМ Тимирязевский» продаются с отделкой комфорт-класса. Описание квартир сопровождалось также эскизами, на которых обозначены характеристики отделки объекта долевого строительства. Менеджеры отдела продаж также в шоуруме предлагали квартиры и говорили о том, что квартиры идут с отделкой комфорт-класса. Однако при заключении договора заявители установили, что в договоре ДДУ такая информация отсутствует, - рассказала Швецова.

По мнению заявителей, действия застройщика являются нарушением закона о защите конкуренции. Обещание в рекламе отделки комфорт-класса может сыграть определяющую роль при выборе жилья и отвлечь от других жилых комплексов, принести необоснованное конкурентное преимущество за счет введения потребителей в заблуждение.

Нижегородское УФАС вынесло предупреждение застройщику. Предупреждение было исполнено застройщиком в отведенный срок.