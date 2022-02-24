Студенты Мининского университета будут учиться бережливым технологиям на «Фабрике процессов». Фото: Мининский университет

Учебно-производственная площадка «Фабрика процессов» создана на базе Мининского университета в рамках проекта "Формирование профессиональных компетенций в концепции преподавания предметной области "Технология". Создание её стало возможным благодаря гранту, который вуз выиграл на конкурсе «Бережливая инициатива», проводимом госкорпорацией Росатом в прошлом году.

«Фабрика процессов» позволяет студентам и работающим педагогам учиться бережливому производству – в условиях, приближенных к реальным. Обучение здесь проходит в формате ролевой игры: группа из 15 человек получает задание – собрать за ночь и передать заказчику определенное количество приборов. Участникам предстоит столкнуться с проблемами, выявить их и предложить меры по их решению. В игре три раунда, по итогам каждого из которых подводятся итоги по различным показателям, которые игроки всячески стараются улучшить: с помощью перераспределения нагрузки, автоматизации, изменений в логистике, замене инструмента и прочих действий.

- Наша задача - так воспитать студента, чтобы он не просто мог решить задачу на сокращение каких-либо потерь, а мыслил в ключе эффективности. Не только функционально применял методы устранения потерь, а внутренне стремился к эффективности. Речь идет о смене парадигмы мышления нового времени и поколения. Бережливые технологии внедряются в региональную систему управления не точечно, а системно. Это невозможно в первую очередь без плотного взаимодействия региона в лице губернатора Глеба Никитина и Росатома. Уверен, что нарастающий эффект и дальше будет положительно сказываться на всех сферах жизни Нижегородской области, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

На этой площадке будут обучаться как студенты Мининского университета, так и повышать свою квалификацию педагоги региона. Планируется, что обучение будут проходить более 400 человек ежегодно. В дальнейшем, возможно, будут приглашены педагоги из других регионов России.