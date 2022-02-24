Автогонки прошли в Лукояновском районе Нижегородской области 23 февраля Фото: редакция газеты «Лукояновская правда»

Экстремальные автогонки прошли в Лукояновском районе 23 февраля. В соревнованиях, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I, участвовали жители Нижегородской области и соседних регионов. Об этом сообщает Администрация Лукояновского муниципального района.

Кульминацией всего праздника стали экстремальные гонки.

Пока гонщики соревновались, все присутствующие на мероприятии перетягивали канаты, бегали в мешках, ездили на лыжах. В рамках соревнований впервые проводили конкурс по лепке снежных баб. Главный приз получила команда редакции газеты «Гагинские вести», которая слепила фигуру Петра Великого.

- Автогонки в Лукояновском районе собирают все больше любителей экстремального вождения. Растет с каждым годом и «армия» болельщиков, поэтому в этом году решили провести конкурсы и для них, такие, как лепка снежных баб и потешные бои, - уточнил глава местного самоуправления Лукояновского муниципального района Сергей Малышев.

СПРАВКА

Автогонки в Лукояновском районе проводятся с 2007 года и всегда посвящаются значимым событиям в стране: 75-летию Победы, 100-летию Красной Армии, 800-летию Нижнего Новгорода и др. В разные годы на гонки собиралось до 80 экипажей.