1,1 млн рублей штрафа заплатит нижегородская компания за незаконное использование товарного знака

Компанию ООО «Мила-М» (ныне ООО «ПТФ «Мила», прим.) из Нижегородской области признали виновной в недобросовестной конкуренции. Об этом сообщила ВрИО заместителя руководителя регионального УФАС Ольга Швецова входе онлайн-конференции 24 февраля.

- К нам обратилось ООО «МилаМ» с жалобой на действия ООО «Мила-М» по незаконному, по мнению заявителя, приобретению и использованию исключительного права на средство индивидуализации заявителя, а именно товарный знак, - рассказала она.

Как выяснилось, общество совершило ряд недопустимых действий, в том числе незаконную регистрацию товарного знака. Компания и должностное лицо были привлечены к административной ответственности. По итогам рассмотрения дела, на должностное лицо наложен штраф в размере 20 тысяч рублей, а на ООО «Мила-М» штраф в размере 1 млн 522 тысячи 468 рублей.

Как указано на сайте регионального УФАС, ответчик попытался оспорить выданное постановление. Суд счел постановление законным, но решил снизить размер административного штрафа до 1 млн 126 тысяч рублей.

Еще один подобный случай окончился менее внушительным штрафом. Так, компания ООО «Глобал Тест» пожаловалась на действия ООО «Глобал Тест Лаб». По мнению заявителя, компания-ответчик незаконно использовала фирменное наименование заявителя.

В результате компанию-нарушителя оштрафовали на 100 тысяч рублей, а ответственное должностное лицо – на 20 тысяч рублей. В настоящее время постановление исполнено в полном объеме.