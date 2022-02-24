За год Нижегородский водоканал подключил к водоснабжению и водоотведению более 340 зданий

В 2021 году, несмотря на пандемию, количество обращений заявителей в Центр проектно-технических согласований АО «Нижегородский водоканал» увеличилось на 12,4% по сравнению с 2020 годом и превысило 19 тысяч. Так, в частности, проведены полные циклы подключения от заключения договоров на подключение (с выдачей условий подключения), рассмотрения и согласования проектной документации до пуска в эксплуатацию более 340 объектов капитального строительства.

- Кроме того, большая работа была проделана в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, - отмечает директор Центра проектно-технических согласований Мария Аксенова. - Наши специалисты принимали участие в разработке, а затем обеспечивали согласование проектной документации по благоустройству территории Главного Ярмарочного Дома, территории Нижегородского Кремля, набережной Федоровского, Нижне-Волжской набережной, набережной Гребного канала, территории Александровского сада, Стрелки (Окской набережной), территории пакгаузов и пр. Огромная работа проведена по проектной документации на благоустройство и подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения в парке «Швейцария», по учебным корпусам «Школы 800» в Верхних Печерах, Сормовском и Автозаводском районах.

Также стратегически важными для развития города задачами стали согласование проектной документации в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработка и согласование проектной документации по развязкам на улице Циолковского в Сормовском районе и в деревне Ольгино. В связи с расширением зоны обслуживания на Кстовский район и присоединением Новинского сельсовета увеличилось количество обращений по этим территориям по вопросам присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения.

Несмотря на большую загруженность Центра проектно-технических согласований, обращающиеся к его специалистам абоненты отмечают, что получить услуги можно без очередей и длительного ожидания, а при возникновении дополнительных вопросов ответы на них предоставляются в кратчайшие сроки, что не приводит к увеличению сроков готовности документов. Положительные отзывы и благодарности только за минувший год оставили такие крупные организации, как Управление делами Правительства Нижегородской области, АНО «Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий «Центр 800», ООО «Жилстрой-НН», а также многие другие.

- Особенно бы хотелось отметить удобство взаимодействия в связи с организацией АО «Нижегородский водоканал» системы «Единого окна»: данный способ обработки документов делает систему работы понятной и прозрачной, - отметили в ООО «Строй-Риэлти и К». – А возможность дистанционной подачи документов позволяет сотрудникам нашей организации эффективно распоряжаться своим временем и беречь здоровье в период пандемии.

В ООО «Аэроком» подчеркнули, что благодаря слаженной работе специалистов ЦПТС были подключены к системам водоснабжения и водоотведения даже раньше планируемого срока концертный и выставочный залы на Стрелке, расположенные в объекте культурного наследия регионального значения «Металлические конструкции павильонов Центрального здания Всероссийских выставок 1882 и 1896 гг.». Быстро решаются и нестандартные задачи: проект многофункционального комплекса с аквапарком на проспекте Гагарина, по словам руководителя ООО «Акватория развлечений», является уникальным и вызвал много вопросов у заказчика, однако все они решились сотрудниками водоканала более чем оперативно и грамотно.

Удобную схему работы ЦПТС оценили и другие застройщики, рассказав, что она позволяет им вовремя вводить в эксплуатацию объекты, в частности, жилые дома, новоселья в которых ждут жители города.