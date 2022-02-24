Решение большинства собственников помещений многоквартирных домов станет определяющим при создании парковок на общественных пространствах

24 февраля 2022 года на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода депутаты приняли Порядок выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах в целях принятия решения о создании парковок общего пользования на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

Как сообщил прокурор Нижнего Новгорода Игорь Мокичев, согласно новому Порядку до утверждения проектной документации по парковке администрация Нижнего Новгорода должна будет организовать общественные обсуждения для определения позиции собственников помещений многоквартирных домов, расположенных вблизи или вокруг общественной территории, на которой предполагается организовать парковку. В ходе выступления прокурор обратил внимание депутатов на то, что речь идет именно об общественных пространствах, а не о придомовых территориях многоквартирных домов.

«Решение о создании парковки принимается главой города путем издания постановления, но только при согласии большинства граждан. Это значит, что мнение жителей становится определяющим, и если по результатам общественных обсуждений они выскажутся против, то парковка просто не появится там, где она не нужна», - рассказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

По мнению председателя постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Станислава Прокоповича, важно реализовать право жителей на участие в принятии инфраструктурных решений.

«В условиях ограниченного количества парковочных мест в городе и увеличения транспортного потока острота и актуальность данного вопроса возрастает, поэтому депутаты городской Думы и поддержали инициативу прокуратуры», - отметил депутат.

Спикер городской Думы Олег Лавричев также подчеркнул, что после принятия нормативного акта должен последовать этап детальной проработки администрацией Нижнего Новгорода механизма и процедуры реализации Порядка на практике. Депутатами было предложено подробно рассмотреть на профильных комиссиях все возможные нюансы, в частности, вопросы сохранения озеленения при устройстве общественных парковок и их содержания.

«Мне как председателю комиссии по экологии в первую очередь важно, чтобы строительство парковочных площадок не затрагивало озелененные территории. Предугадать и учесть все сразу невозможно, но порядок в этом вопросе наводить нужно, дорабатывая нормативную базу в текущем режиме», - заявил депутат городской Думы Герман Карачевский.