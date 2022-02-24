Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 10:17

Движение по улице Провиантской временно приостановят в Нижнем Новгороде

Объезд будет организован по прилегающим улицам
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Движение по улице Провиантской временно приостановят в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение по улице Провиантской временно приостановят в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги по улице Провиантской в Нижнем Новгороде 25 февраля 9.00 до 14.30. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта по улице Провиантской затронет участок дороги от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!