Движение по улице Провиантской временно приостановят в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги по улице Провиантской в Нижнем Новгороде 25 февраля 9.00 до 14.30. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта по улице Провиантской затронет участок дороги от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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