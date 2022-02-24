Ещё у 2 817 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 24 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 349 764 человека. За последние сутки было выявлено 2 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 5 006 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 279 187 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 11 035, а за последние сутки семнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (31 009) и на Бору (14 000). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (764) и Спасском районе (838).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (4 730 человек), Санкт-Петербург (8 742 человека) и Московская область (2 285 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.