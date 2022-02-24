Восьмиклассницу сбили у метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде

ДТП с участием ребенка зафиксировано в Канавинском районе Нижнего Новгорода 23 февраля, сообщает ОПБДД и ОАР регионального УГИБДД.

В 13:15 водитель «Форда» со стажем 20 лет проезжал мимо магазина «Декатлон» (Бетанкура, 3В, рядом со станцией метро «Стрелка»). При повороте направо он совершил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по линии тротуара. В результате ребенок получил перелом правой лодыжки. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.

Известно, что пострадавшая учится в 8 классе школы. На момент ДТП она была без сопровождения взрослых.